Inter: Lautaro Martinez ha parlato della sua situazione contrattuale e del suo futuro da calciatore dopo questa stagione. Tutti i dettagli

Lautaro Martinez, ai microfoni della ‘Gazzetta dello Sport’, ha parlato della questione rinnovo che tiene banco da mesi, dell’interesse del Barcellona in estate e anche del suo futuro da calciatore:

“Addio? È vero, si stava lavorando con il Barcellona, la strada era quella, poi non so dire quanto sono arrivato vicino a quel club. Ma tanto ora è il passato, rinnovo con l’Inter. Quando non lo so, ma troveranno il momento per l’ufficialità. Futuro? E’ qui, mi vedo a Milano per lungo tempo, di questa città mi piace tutto: il cibo, il rapporto con i tifosi, la squadra, solo sensazioni positive.