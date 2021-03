Calciomercato Inter: doppia occasione persa per i nerazzurri che a causa del veto imposto da Suning non possono spendere. Tutti i dettagli

Non il miglior momento a livello societario per l’Inter, che tra il veto imposto da Suning e la trattativa con BC Partners è costretta fare a meno del mercato in entrata al momento. Difficile dire quando le cose si sistemeranno, ma molto probabilmente le rivali dei nerazzurri non staranno a guardare: è il caso della Juventus che in questi mesi cercherà di accelerare per Memphis Depay e Georginio Wijnaldum. Per tutte le altre news CLICCA QUI.

Calciomercato Inter, Depay e Wijnaldum alla Juventus: i dettagli

Depay e Wijnaldum alla Juventus. I due giocatori, rispettivamente, di Lione e Liverpool, piacciono anche all’Inter che però ha ben altre situazioni a cui dover pensare. In Spagna scrivono che Conte e i nerazzurri vogliano “a tutti i costi portarlo a Milano”, tuttavia il clima di incertezza a livello economico-societario non aiuta. I bianconeri potrebbero così approfittarne per cercare di affondare il colpo per due giocatori di grande talento e allo stesso tempo in uscita dai propri club a giugno.

All’attaccante francese, i bianconeri sarebbero disposti ad offrire un quinquennale da 5 milioni di euro a stagione (in totale 25 netti); all’olandese, invece, la ‘Vecchia Signora’ ne offrirebbe 6 per un complessivo di 24 milioni netti.