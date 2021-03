Le ultime di calciomercato Inter mettono in evidenza le dichiarazioni rilasciate da un ex calciatore nerazzurro vicino al ritorno nella scorsa sessione estiva

“Potevo tornare all’Inter“. Un ex calciatore nerazzurro esce allo scoperto rivelando, anzi confermando che nella scorsa sessione estiva di calciomercato sarebbe potuto tornare a Milano. Alle dipendenze di quell’Antonio Conte che è stato fondamentale nella sua carriera, specie nell’avventura al Chelsea, e che nel gennaio di un anno fa fu determinante per il suo approdo in nerazzurro. Approdo avvenuto in prestito con diritto di riscatto intorno ai 12 milioni di euro che il club di viale della Liberazione non ha poi esercitato. Parliamo naturalmente di Victor Moses, adesso in forza allo Spartak Mosca.

Calciomercato Inter, Moses allo scoperto: “Colloqui con Conte, mio ritorno saltato perché…”

“Dopo la fine del prestito con l’Inter potevo tornare in nerazzurro – le parole dell’esterno nigeriano al sito ufficiale dello Spartak, dove è giunto sempre a titolo temporaneo con opzione d’acquisto – Avevamo avuto dei colloqui anche con mister Conte, poi per questioni credo anche economiche non si è fatto nulla. Ho parlato col Chelsea e mi hanno detto che c’era la pista Spartak Mosca, sinceramente ho guardato su Google e mi sono informato sul club. Ho visto diversi video e ho scoperto che ha una grande storia. Quindi ho detto di sì. Ora sono felice”, ha concluso Moses.