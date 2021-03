Inter: dalla prestazione di Matteo Darmian ai test che devono diventare conferme da parte della squadra di Antonio Conte. Tutti i dettagli

L’Inter vince anche contro il Genoa a ‘San Siro’ (3-0) e mantiene un margine sul Milan di 4 punti dopo l’allungo sui rossoneri nel derby. In una partita non scontata, dato che i liguri venivano da un periodo a dir poco brillante, i nerazzurri dominano il campo per la maggior parte del tempo e portano a casa altri 3 punti fondamentali per la classifica e per il morale. A segno, oltre a Lukaku e Sanchez, anche Matteo Darmian.

Proprio lui: la riserva, il brutto anatroccolo. L’esterno destro italiano, in sostituzione dell’inarrestabile Achraf Hakimi, ancora una volta ha risposto presente senza deludere affatto a dimostrazione che, in questa squadra, tutti hanno spazio e tutti possono fare la differenza, perché anche così si vincono i trofei.

Inter, i test sono finiti: adesso è arrivato il momento delle conferme

Inter, basta test, è arrivato il momento di confermare quanto di buono visto contro Lazio, Milan e Genoa in cui, i nerazzurri, sono arrivati a segnare ben 9 gol e a subirne soltanto uno. Adesso è arrivato il momento di dimostrare che questa squadra può arrivare fino in fondo a lottare per lo scudetto.

Il match contro il Parma e, soprattutto, contro l’Atalanta, sono a dir poco ostici. Ma gli uomini di Conte hanno tutto per farcela. Proprio per questo, anche basta parlare di test: adesso l’Inter è una squadra forte e deve dimostrarlo confermandosi. Sul campo, come sempre.