Le ultime di calciomercato Inter mettono in evidenza il possibile colpo Wijnaldum. Il centrocampista olandese è in scadenza di contratto con il Liverpool

Ieri sera in diretta a ‘Pressing’, il giornalista di ‘Mediaset’ Sandro Sabatini ha speso parole di elogio nei confronti di Antonio Conte e Beppe Marotta: “In una situazione del genere, quello che stanno facendo è da applausi. Suning non può pensare adesso di non vendere l’Inter, o di voler magari guadagnare dalla cessione”. Sabatini ha poi toccato l’argomento calciomercato, lanciando una vera e propria ‘bomba’ che riguarda il centrocampista olandese Georginio Wijnaldum ancora in scadenza di contratto con il Liverpool.

Calciomercato Inter, “accordo verbale” con Wijnaldum

Il futuro del centrocampista 30enne nativo di Rotterdam, che in Spagna e Inghilterra dicono sia molto stimato dallo stesso Conte, potrebbe davvero essere essere all’Inter. Anzi, sarà sicuramente in nerazzurro stando alle parole proprio di Sabatini: “C’era l’accordo verbale la scorsa estate – ha svelato – poi hanno deciso di rimandare e farlo a costo zero“. L’entourage di Wijnaldum chiede un quadriennale a cifre importanti, senza contare le commissioni, per cui da parte dell’Inter (ora ‘bloccata’ sul mercato data la situazione societaria) servirebbe uno sforzo significativo per portare l’olandese a Milano. Vedremo.