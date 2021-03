By

Inter: BC Partners attraverso Stathopoulos ha rilasciato alcune dichiarazioni sul calcio spiegando in che modo vogliano investire nel calcio

Nikos Stathopoulos, top manager di Bc Partners, ha rilasciato un’intervista ai microfoni di ‘Bloomberg’. Il partner del fondo inglese, in trattativa con Suning per le quote di maggioranza dell‘Inter, ha parlato del calcio e del business che lo riguarda:

“Inter? Ovviamente non posso commentare accordi non avvenuti ma certamente stiamo valutando di investire nello sport, che sia lega o proprietà di club. E il club dovrebbe essere un club con alte possibilità di competere ai massimi livelli. Lo sport ha contenuti che possono essere monetizzati. È meno importante che sia una lega o un club, dipende ovviamente da cosa è disponibile sul mercato. Lo sport è un’industria a cui stiamo guardando sempre di più ed è un’industria in crescita”.