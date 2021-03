I talenti dell’Inter continuano ad impressionare senza sosta raccogliendo peraltro anche l’attenzione di alcuni top club esteri: assalto a Barella

L’Inter di Antonio Conte continua la propria corsa ad un titolo che manca ormai da troppe stagioni. I nerazzurri hanno cambiato marcia ed anche domenica contro il Genoa hanno messo a referto una vittoria convincente. Al di là dei soliti Lautaro e Lukaku ad impressionato in questo periodo sono anche e soprattutto i giovani interisti che stanno letteralmente esplodendo alla corte del tecnico salentino, abile a dargli fiducia e a metterli nelle migliori condizioni per rendere al massimo. Su tutti certamente Alessandro Bastoni, divenuto un leader difensivo al pari di de Vrij e Skriniar, e Nicolò Barella, entrato ormai nell’olimpo dei migliori centrocampisti italiani di questa generazione. Le due stelline dell’Inter hanno inoltre attirato l’attenzione di diverse big europee, ed in particolare dalla Premier League.

Calciomercato Inter, Barella impressionante: maxi offerta dalla Premier

Il Manchester United prepara circa 60 milioni di euro per Bastoni, mentre il Liverpool ha puntato nel mirino proprio Nicolò Barella, definito recentemente da Fabio Capello come uno ‘dei tre migliori centrocampisti in Europa’. L’ennesimo attestato di stima che certifica una stagione da urlo per l’ex Cagliari che è un uomo imprescindibile nello scacchiere tattico di Antonio Conte come testimoniano le 34 presenze stagionali tra coppe e campionato condite da 3 reti e la bellezza di 10 assist.

Numeri da campione affermato per Barella che dalla sua ha anche la giovane età e la possibilità di migliorare ulteriormente acquisendo esperienza a livello internazionale. Per il classe 1997 di Cagliari il Liverpool e Klopp sarebbero anche disposti ad andare all’assalto con una maxi proposta da 65 milioni di euro per strapparlo all’Inter di Antonio Conte. La società nerazzurra dal canto suo ad oggi non ha alcuna intenzione di privarsi di uno dei suoi gioielli più splendenti.