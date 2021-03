Lukaku: il belga sfida Cristiano Ronaldo per il titolo di supercannoniere

Inter, i due bomber principi della nostra serie A Cristiano Ronaldo e Romelu Lukaku si stanno giocando il titolo di super cannoniere. I due calciatori sono appaiati a 29 reti distribuite tra campionato e coppe nazionale ed estera

INTER LUKAKU-RONALDO CHE SFIDA/ La sfida per il super cannoniere del nostro campionato, sembra essere una questione tra Cristiano Ronaldo e Romelu Lukaku entrambi a 29 reti segnate tra campionato e coppe italiana ed estera, visto l’enorme divario che si è creato tra i due calciatori di Juventus e Inter e gli altri bomber della nostra serie A. I due inseguitori più vicini ai due giocatori,sono Ciro Immobile e Luis Muriel entrambi a 19 reti, 10 in meno dei loro diretti concorrenti. C’è da segnalare che nell’ultima giornata, l’unico calciatore, oltre ai primi due in classifica, ad essere andato in gol tra i primi 10 è stato il solo Joao Pedro, che con la rete segnata al Crotone ha raggiunto quota 12 marcature.

In ogni caso, da qui alla fine del campionato per l’attaccante interista sarà difficile stare vicino a quello bianconero, visto che il portoghese oltre alle gare di campionato, dovrà disputare almeno una partita di Champions, i tifosi bianconeri sperano anche qualcuna in più, oltre alla finale di Coppa Italia contro l’Atalanta, tutte possibilità per incrementare ulteriormente il suo score.