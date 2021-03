Calciomercato Inter: Joao Mario potrebbe rimanere in Portogallo grazie alla volontà dello Sporting Lisbona di tenerlo con sé. I dettagli

Mentre l’Inter, in piena lotta per lo scudetto, è incerta sul suo futuro societario, alcuni giocatori in prestito all’estero potrebbero non fare ritorno ad Appiano Gentile. Tra questi c’è Joao Mario che avrebbe convinto pienamente lo Sporting Lisbona in quella che, per il giocatore portoghese, è come una seconda casa.

Calciomercato Inter, Joao Mario allo Sporting Lisbona: come stanno le cose

Joao Mario (Getty Images)Joao Mario potrebbe seriamente rimanere allo Sporting Lisbona. Secondo ‘Record’, quotidiano portoghese, il club iberico vorrebbe riscattare il calciatore di proprietà dell’Inter cresciuto calcisticamente parlando proprio tra le file dei ‘Leoes’. Il presidente sarebbe pronto a sostenere un importante sforzo economico per il centrocampista classe 1993.

Tuttavia, come spiegato poco tempo fa da noi di Interlive, l’aspetto economico non è un dettaglio da poco dato che il calciatore ha un ingaggio di circa 3 milioni di euro netti, ovvero il doppio rispetto al tetto salariale fissato dal club. Motivo per cui, ad oggi, è più facile pensare ad un ritorno a Milano che non ad una permanenza in quel di Lisbona.