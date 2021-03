Le ultime di calciomercato Inter si focalizzano su Nicolò Barella anima e polmoni della squadra di Antonio Conte attualmente prima in classifica

Nel prossimo calciomercato estivo, se non prima, l’Inter sarà chiamata a respingere i prevedibili assalti delle big europee a Nicolò Barella. Anima e polmoni della squadra di Antonio Conte, impegnata domani sera al ‘Tardini’ contro il Parma, la mezz’ala sarda è cresciuta in maniera esponenziale nell’ultimo anno e mezzo, tanto che per molti addetti ai lavori è attualmente uno dei migliori tre in Europa nel suo ruolo. Nonostante le difficoltà, però, il club di viale della Liberazione è pronto a blindarlo (per la gioia dello stesso Conte) facendogli firmare un nuovo contratto. Per tutte le news sui nerazzurri CLICCA QUI.

Calciomercato Inter, Marotta ‘blinda’ Barella: i dettagli

Stando a ‘Tuttosport’, la dirigenza interista è pronta a offrire al classe ’97 lo stesso ingaggio offerto e accettato da Lautaro Martinez: ovvero 4,5 milioni a stagione, 9 lordi per la società, fino però al giugno 2025. In sostanza si tratterebbe di un ‘investimento’ complessivo da parte dell’Inter di circa 36 milioni di euro. Barella è inoltre destinato a raccogliere la fascia da capitano quando Handanovic si ritirerà o comunque verrà relegato al ruolo di vice.