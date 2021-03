Inter: Lionel Messi poteva approdare in nerazzurro nel 2006 e l’ex presidente del Barcellona ha svelato un retroscena a riguardo. I dettagli

Joan Laporta, ex presidente del Barcellona dal 2003 al 2010 e ricandidatosi per ricoprire lo stesso ruolo, vuole che Lionel Messi rimanga in ‘Blaugrana’ a tutti i costi. Missione complessa se pensiamo all’interesse per la ‘Pulce’ di top club del calibro di Psg e Manchester City. Ecco le sue parole ai microfoni di ‘Cadena Ser’:

“Penso che le possibilità che rimanga qui aumentino con me, ma questo non significa che non partirà. Farò la squadra più competitiva del mondo e lui sa qual è la situazione economica. Gli altri candidati non hanno lo stesso rapporto che ho io con lui. Sento che Leo vuole restare. E se mi chiederà un consiglio, come fece suo padre nel 2006 quando ricevette un’offerta stratosferica dall’Inter, gli dirò di restare“.