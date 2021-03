Calciomercato Inter: il futuro di Ashley Young in nerazzurro è appeso ad un filo tra la voglia di scudetto e non solo. Scopriamo i dettagli

Ashley Young è incerto sul suo futuro all’Inter. L’esterno sinistro nerazzurro, arrivato lo scorso gennaio a Milano facendo molto bene, in questa stagione sta faticando decisamente di più a ritagliarsi uno spazio sotto la guida tecnica di Antonio Conte che a lui preferisce Ivan Perisic come laterale mancino. Possibile, quindi, un suo ritorno in Inghilterra a fine stagione: direzione Watford.

Calciomercato Inter, Young può lasciare anche senza scudetto: ecco perché

Come dichiarò ad ottobre, sul podcast ‘Golden Tales’, ad Ashley Young piacerebbe tornare al Watford, club in cui è cresciuto calcisticamente. Secondo l’Irish Warrior’, il suo desiderio di tornare in Inghilterra non si è affievolito nei mesi a venire, semmai è aumentato. Il calciatore classe 1985 sogna lo scudetto con i nerazzurri e di tornare, successivamente, a vestire la maglia degli ‘Hornets’.

In questo momento il club inglese milita in Championship – l’ex giocatore del Manchester United, quindi, potrebbe addirittura approdare nell’equivalente della nostra Serie B. Young, ad ogni modo, dovrebbe lasciare Conte e squadra anche in caso di non successo in campionato del ‘Biscione’. Il calciatore inglese ha il contratto in scadenza a giugno ed entrambe le parti non sembrano intenzionate a rinnovare: divorzio sì, ma scelta condivisa sia dall’Inter che dal giocatore.