Da Karamoh a Lukaku, le probabili formazioni del match Parma-Inter valevole per la venticinquesima giornata del campionato di Serie A

Questa sera alle 20.45, allo stadio ‘Tardini, il Parma ospiterà l’Inter in una sfida tutt’altro che semplice per i nerazzurri. Proprio per questo, Antonio Conte confermerà quasi completamente l’11 titolare che ha battuto Milan e Genoa in precedenza, anche se con qualche differenza. In attacco, ballottaggio tra Sanchez e Lautaro con il cileno favorito sull’argentino, mentre sulla fascia destra dovrebbe tornare Hakimi, che era stato sostituito da Darmian nell’ultimo match di campionato (il marocchino era squalificato). Per i padroni di casa, invece, la situazione è decisamente più critica: non ci saranno Gervinho, Zirkzee, Cornelius e Conti. Possibile conferma per Karamoh e Mihaila in attacco. Per tutte le altre news CLICCA QUI.

Probabili formazioni Parma-Inter

PARMA (4-3-1-2): Sepe; Busi, Osorio, Valenti, Pezzella; Hernani, Brugman, Kurtic; Kucka; Karamoh, Mihaila. All.: Roberto D’Aversa.

INTER (3-5-2): Handanovic; Skriniar, de Vrij, Bastoni. Hakimi, Barella, Brozovic, Eriksen, Perisic; Sanchez, Lukaku. All.: Antonio Conte.

Arbitro: Fabrizio Pasqua di Nocera Inferiore