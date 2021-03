DIRETTA Serie A LIVE, Parma-Inter | Segui la cronaca in tempo reale

La venticinquesima giornata di Serie A mette di fronte Parma e Inter allo stadio Tardini. La cronaca Live del match in Diretta

L’Inter è di scena sul campo del Parma nel posticipo che chiude la 25esima giornata del campionato di Serie A, sesto turno del girone di ritorno. Da un lato i nerazzurri di Conte vogliono centrare la sesta vittoria di fila per portare a 6 i punti di vantaggio sul Milan e allungare in testa alla classifica. Dall’altra i gialloblu di D’Aversa puntano ad un risultato positivo per tornare pienamente in corsa nella lotta per non retrocedere. Allìandata finì in parità 2-2. Interlive.it vi offre la sfida del Tardini in tempo reale.