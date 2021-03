Inter-Atalanta, Gasperini a rischio defezioni: in 3 verso il forfait

Inter-Atalanta, Gasperini a rischio defezioni: in 3 verso il forfait

In vista di Inter-Atalanta di lunedì prossimo, i nerazzurri di Bergamo rischiano di avere qualche defezione di troppo in vista della trasferta di San Siro. Gasperini lamenta dei problemi in ogni settore del campo: saranno sicuramente assenti Hateboer e Lammers che stanno cercando di smaltire i rispettivi infortuni al piede e alla spalla, mentre sono da monitorare le condizioni di Djimsiti e Zapata: il difensore ha lamentato un colpo durante la partita di ieri e verrà valutato giorno dopo giorno, così come il colombiano dopo l’infortunio muscolare patito qualche giorno fa. Seppur ieri sia sceso in campo per circa 20 minuti dando buone risposte, il tecnico ha intenzione di recuperarlo al 100% per l’importante sfida di lunedì sera.

