L’Inter sorpassa la Juventus: doppia beffa con l’arrivo di Wijnaldum

L’Inter rilancia: Marotta sembra aver battuto la Juventus nella corsa a Georginio Wijnaldum, olandese del Liverpool che andrà in scadenza il prossimo 30 giugno. Con la perdita del giocatore a parametro zero, Klopp è costretto a prendere un sostituto di valore assoluto e sembra voler dare l’assalto all’obiettivo della Juventus, ossia Aouar del Lione: in questo caso, per i bianconeri si tratterebbe di una doppia beffa difficile da digerire per la gioia dell’Inter…

