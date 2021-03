Assalto inglese per Skriniar: nuovo tentativo del Manchester United

Assalto inglese per Skriniar: nuovo tentativo del Manchester United

Le vittorie dell’Inter portano anche la firma di Skriniar, ex Sampdoria che in questa stagione è tornato sui suoi soliti livelli. Lo slovacco sta diventando imprescindibile per Conte dopo le panchine della scorsa stagione, un’ottima notizia per i nerazzurri che stanno percorrendo la via dello scudetto anche grazie a lui. Come riferiscono dall’Inghilterra, anche le big inglesi sembrano tornate ad interessarsi a lui, in particolare il Manchester United: come riferisce ‘caughtoffside.com’, gli inglesi sono pronti a spendere circa 50 milioni di euro per convincere l’Inter.

LEGGI ANCHE >>> Calciomercato, niente Inter: ha già firmato con un altro club

LEGGI ANCHE >>> Nervosismo Conte-Oriali: la ‘confessione’ di Barella

LEGGI ANCHE >>> Calciomercato Inter, rinnovo bloccato | Scambio e addio