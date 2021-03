L’Inter non molla: Marotta e il nuovo scambio ‘Cannavaro-Carini’ con la Juve

L’Inter non molla Matteo Perin. Come già vi avevamo riferito nei giorni scorsi, la dirigenza sta prendendo in considerazione l’idea di affidarsi al numero uno del Genoa per il futuro. Ancora di proprietà della Juventus, dovrà essere convinta la società bianconera a cederlo a favore dell’eterna rivale. I rumors riferiscono che il possibile scambio con Vecino potrebbe essere un’idea grazie alla procura dello stesso agente dei calciatori coinvolti; Inter e Juventus sono interessate a realizzare plusvalenze, dunque non è da escludere che l’affare si possa fare con reciproca soddisfazione. Ma la domanda sorge spontanea: sarà un nuovo scambio alla ‘Cannavaro-Carini’?

