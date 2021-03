La ritrovata solidità dell’Inter passa anche per il rendimento dei centrali difensivi. Tra questi Milan Skriniar che torna in auge in ottica mercato con Pep Guardiola che non molla il colpo

La marcia scudetto dell’Inter di Antonio Conte sta passando inevitabilmente anche dalla crescita esponenziale della fase difensiva. La compagine meneghina incassa poco grazie ad una struttura finalmente solidissima, esaltata anche dalle qualità straordinarie dei singoli. Il giovane Bastoni, il leader de Vrij e il ritrovato Milan Skriniar stanno portando per mano l’intero assetto difensivo regalando alla squadra certezze e continuità di rendimento. La stessa che ha ritrovato dopo un anno non senza problematiche proprio il centrale slovacco, che all’inizio aveva patito il passaggio alla difesa a tre sotto i dettami di Conte. Per tutte le news di calciomercato e non solo sui nerazzurri CLICCA QUI.

Calciomercato Inter, Guardiola non molla il colpo: assalto a Skriniar

Skriniar è stato bravissimo a calarsi nel nuovo schema mettendo le sue qualità al servizio della squadra. Una sorta di secondo exploit in carriera che non lascia indifferenti i top club di Premier League. In particolare su di lui c’è sempre alto l’interesse di Pep Guardiola in una sorta di derby con il Manchester United.

I citizens nello specifico sono chiamati a rimpiazzare Eric Garcia, che a giugno farà ritorno al Barcellona a costo zero, lasciando di fatto un vuoto da colmare. Skriniar sarebbe il sostituto ideale, per età, esperienza, talento e potenziale e l’offerta del City potrebbe essere di 42/45 milioni bonus compresi.