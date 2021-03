Cassano: ”De Paul non mi entusiasma ma se nell’Inter gioca Gagliardini…”

Cassano: ”De Paul non mi entusiasma ma se nell’Inter gioca Gagliardini…”

A BoboTV, Antonio Cassano boccia a metà il possibile arrivo di De Paul nell’Inter: ”Non mi entusiasma, per me non è un titolare da Inter. Ma devo dire una cosa: se ci gioca Gagliardini può giocarci anche lui… Ripeto, non mi convince tanto nonostante abbia qualità, ma se parliamo di lui in un contesto da grande squadra si, ci può stare, ma non sarebbe tra i miei titolari” ha concluso.

LEGGI ANCHE >>> Calciomercato, niente Inter: ha già firmato con un altro club

LEGGI ANCHE >>> Nervosismo Conte-Oriali: la ‘confessione’ di Barella

LEGGI ANCHE >>> Calciomercato Inter, rinnovo bloccato | Scambio e addio