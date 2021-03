Inter-Atalanta: la sfida di ‘San Siro’ tra i nerazzurri e i bergamaschi è anche quella tra Hakimi e Gosens. Tutti i numeri dei due esterni

Inter-Atalanta, sfida di altissimo livello tra i due miglior attacchi della Serie A. Il match, però, presenterà la sfida anche tra due esterni di grandissimo talento del calibro di Achraf Hakimi e Robin Gosens nonché i due più prolifici del nostro campionato.

Il giocatore marocchino in questa stagione ha messo a segno 6 gol e fornito 5 assist in 24 presenze, mentre il laterale mancino tedesco della ‘Dea’ è arrivato addirittura a 9 reti e 4 assist in 21 presenze stagionali: due attaccanti in più.