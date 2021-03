Inter: il portiere dell’Udinese Musso ha parlato dei nerazzurri e di Lautaro Martinez rivelando anche la parata più bella della sua carriera

Juan Musso, portiere dell’Udinese e obiettivo numero uno dell’Inter per il dopo Handanovic, ha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni del ‘Corriere dello Sport’ parlando di Lautaro Martinez in primis ma anche del suo futuro che potrebbe essere lontano dal Friuli:

“La mia parata più bella? Quella su Lautaro, come se avessi segnato un gol. Sono riuscito a leggere in anticipo la sua giocata. E a proposito di lui, non sono stupito dell’impatto che ha avuto in Italia. Ai tempi del Racing, quando era ancora nella seconda squadra, gli dissi: ‘Tu diventerai il prossimo attaccante forte del Racing’. Non serviva un mago, era fantastico già allora. Futuro? Non penso al mercato, sto bene qui a Udine“.