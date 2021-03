Inter-Atalanta, Muriel e Sanchez dalla panchina: sfida nella sfida tra i bomber

Inter-Atalanta, Muriel e Sanchez dalla panchina

L’Inter ospiterà l’Atalanta questa sera nel big match serale del lunedì per la 26a giornata della Serie A. Le due squadre stanno attraversando un ottimo momento e giocano un calcio offensivo e bello da vedere. Conte sa che i dettagli faranno la differenza e intende sfruttare al meglio lo stato di forma dei propri giocatori. Dall’inizio dovrebbero partire i titolari delle ultime settimane, con il ritorno di Lautaro al fianco di Lukaku. Conferme anche per Eriksen e Perisic, alla prova del 9 tra ritmi indiavolati e transizioni che saranno determinanti per vincere la partita. Dalla panchina Sanchez, a Parma man of the match, che può spaccare la partita se dovesse confermare il proprio stato di grazia. Nessun dubbio nemmeno per Gasperini, pronto ad affidarsi ai soliti noti e a gettare nella mischia Muriel nella ripresa con lo stesso obiettivo di Sanchez: spaccare la partita a proprio favore. Sarà dunque Ilicic il profilo adatto a supportare Zapata dall’inizio, mentre c’è grande attesa per il duello Gosens-Hakimi che sa di fuochi d’artificio…

LEGGI ANCHE >>> Calciomercato, niente Inter: ha già firmato con un altro club

LEGGI ANCHE >>> Nervosismo Conte-Oriali: la ‘confessione’ di Barella

LEGGI ANCHE >>> Calciomercato Inter, rinnovo bloccato | Scambio e addio