Inter: in onore del compleanno dei nerazzurri questa sera verranno premiati quattro giocatori nella Hall of Fame della ‘Beneamata’. I dettagli

Oggi è senz’altro un giorno speciale per l’Inter che festeggia il 113° compleanno dalla nascita del club. Per l’occasione, i nerazzurri hanno deciso di premiare quattro giocatori che nella ‘Beneamata’ hanno fatto decisamente la storia: Giuseppe Bergomi, Julio Cesar, Esteban Cambiasso e Diego Milito.

Il tutto in una live alle 21 in cui, come spiegato dal ‘Biscione’, ripercorreranno la loro storia in un evento che verrà trasmesso sulle piattaforme social più famose quali Youtube e Facebook.