Marani: ”Conte perfetto contro l’Atalanta. Scudetto? Dipende dalla Juve”

A Sky, Marani ha espresso le sue considerazioni in merito alla vittoria dell’Inter contro l’Atalanta: “L’atteggiamento dell’Inter è stato perfetto, se Conte avesse deciso di giocarla in un’altra maniera probabilmente avrebbe perso. I nerazzurri hanno fatto la partita tatticamente più idonea contro un avversario che, per quello che si è visto ieri, probabilmente ai punti avrebbe meritato di più. L’Inter ha messo in mostra il giusto mix di forza e umiltà. Scudetto? Molto dipenderà dalla Juventus: se uscirà contro il Porto, si deciderà solo alla fine” ha concluso.

