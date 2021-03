Conferme su Aguero: Barcellona in pole per trattenere Messi

Con il ritorno di Laporta, il Barcellona sogna in grande per il futuro. Il presidente potrebbe portare in dote diversi big che possono rinforzare enormemente la rosa per puntare a Liga e Champions. Secondo TyC Sports, la dirigenza è in costante contatto con Sergio Agüero per cercare di prenderlo a zero e trattenere così Messi, al fine di convincerlo definitivamente a rimanere in Catalogna dopo lo spavento preso l’anno scorso per un possibile trasferimento all’estero.

