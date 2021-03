Dallo scudetto a Conte, ecco le dichiarazioni di Gagliardini giunto all’Inter poco più di quattro anno. In questa stagione il centrocampista ha collezionato 25 presenze

“C’è grande entusiasmo, ma adesso dobbiamo continuare così, ragionare partita dopo partita perché il cammino è ancora lungo”. Pensieri e parole di Roberto Gagliardini. Intervistato da ‘Sky Sport’, il centrocampista dell’Inter esce allo scoperto sullo scudetto: “E’ normale pensare alla vittoria del campionato, ora dipende tutto da noi. L’importante è andare avanti con la stessa cattiveria e la medesima fame, abbiamo sei punti di vantaggio ma bisogna mantenere la giusta determinazione”.

Inter, Gagliardini esalta Conte: “Fa sentire tutti importanti”

Venticinque presenze, 2 gol e 2 assist il curriculum di questa stagione di Gagliardini, che in conclusione ha speso parole di elogio per Conte: "Il mister ha grande carisma, trasmette la giusta carica a ognuno di noi facendo sentire tutti importanti- spiega Gagliardini. Quando scendiamo in campo, sappiamo sempre cosa dobbiamo fare in entrambe le fasi. Siamo un gruppo unito e abbiamo un unico obiettivo".