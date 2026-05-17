LIVE Serie A, Inter-Verona: segui la cronaca IN DIRETTA

L’Inter di Cristian Chivu affronta il Verona di Sammarco nella trentasettesima giornata di Serie A. Segui la cronaca del match Live

L’Inter riceve il Verona a San Siro in una gara valida per la 37esima giornata del campionato di Serie A, penultimo turno del girone di ritorno. Una sfida tra due formazioni che hanno uno stato d’animo diametralmente opposto che sarà diretta dall’arbitro Andrea Calzavara della sezione di Varese.

Da un lato i nerazzurri di Cristian Chivu vogliono centrare un’altra vittoria dopo le due contro la Lazio per festeggiare nel migliore dei modi il double scudetto più Coppa Italia. Al termine della gara ci sarà la premiazione ufficiale con la coppa consegnata a Lautaro Martinez e poi il giro per le vie di Milano con il pullman scoperto.

Dall’altro lato i gialloblù di Paolo Sammarco, invece, sono reduci dalla sconfitta casalinga contro il Como. Già aritmeticamente retrocessi in Serie B, gli scaligeri sognano di ottenere comunque un risultato positivo, magari provando a bissare il pareggio di una decina di giorni fa in casa della Juventus.

All’andata i meneghini si sono imposti con il risultato di 2-1 con un autogol di Frese in pieno recupero dopo i gol di Zielinski e dell’ormai ex Giovane. La partita sarà trasmessa in televisione su Dazn e sarà visibile su tutti i dispositivi in diretta solamente sulla app della stessa emittente. Interlive.it vi offre il match dello stadio Giuseppe Meazza tra Inter e Verona live in tempo reale.