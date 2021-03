Il ritorno di Icardi: la Roma ci pensa seriamente per il dopo Dzeko

Il ritorno di Icardi in Serie A. Secondo La Repubblica, la Roma pensa seriamente all’argentino per ereditare il posto di Dzeko al centro dell’attacco giallorosso. Assodato che il bosniaco lascerà la capitale a fine stagione, il bomber che ha incantato per anni con la maglia dell’Inter potrebbe tornare in Italia e mettersi a disposizione dei giallorossi per segnare valanghe di gol con Fonseca.

