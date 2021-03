By

Le ultime news Inter mettono in evidenza il possibile forfait del difensore per il match col Torino valevole per la 27esima giornata di Serie A

Conte rischia di dover fare a meno di Kolarov domenica contro il Torino nel match valevole per la 27esima giornata di Serie A. Per tutte le altre news sui nerazzurri CLICCA QUI.

LEGGI ANCHE >>> Scontro Lukaku-Ibra, procura federale chiude indagine | Le accuse

Come riporta ‘Sky Sport’, il difensore serbo è alle prese con un leggero affaticamento che lo ha ‘costretto’ a svolgere un lavoro personalizzato. Ad oggi, dunque, è in forte dubbio la sua presenza domenica all”Olimpico Grande Torino’. Da una brutta a una bella notizia in ottica Torino-Inter, sono invece pienamente recuperati sia Sensi che Vecino.