Jacobs: ”Lukaku tra i migliori centravanti del mondo”

Jacobs: ”Lukaku tra i migliori centravanti del mondo”

Alla tv belga Rtbf, l’ex Anderlecht Ariel Jacobs ha parlato di Lukaku, suo giocatore ai tempi in cui allenava il club: “Lukaku è uno dei più forti attaccanti del mondo in questo momento. Non è un caso che sia arrivato a questo livello perché è un ragazzo che ha sempre voluto imparare e di conseguenza non poteva che diventare un giocatore importante. Il Manchester United forse non è stata una scelta felice ma la storia del calcio è piena di ottimi giocatori che in alcune piazze hanno fallito. Per me ancora non ha raggiunto la perfezione, può ancora migliore. In Belgio a volte è stato criticato ma un giocatore come lui è davvero molto difficile da sostituire” ha concluso.

LEGGI ANCHE >>> Calciomercato, niente Inter: ha già firmato con un altro club

LEGGI ANCHE >>> Nervosismo Conte-Oriali: la ‘confessione’ di Barella

LEGGI ANCHE >>> Calciomercato Inter, rinnovo bloccato | Scambio e addio