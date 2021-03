Affare Wijnaldum, bloccato l’olandese ma la società frena: il motivo

Affare Wijnaldum, bloccato l’olandese ma la società frena: il motivo

L’Inter sembra aver bloccato l’olandese Wijnaldum per la prossima stagione. Il centrocampista del Liverpool è a parametro zero e di fatto può accasarsi dove vuole senza dover rendere conto al proprio club. Tuttavia, come riporta ‘Calciomercato.com’, la società ha temporaneamente messo in stand-by l’operazione a causa della cessione della proprietà: prima di operare definitivamente sul mercato, occorrerà fare luce sui possibili nuovi investitori che avranno il potere decisionale assoluto sulle manovre interne. Per questo l’affare Wijnaldum sarà rimandato definitivamente a fine stagione, sperando non ci siano sorprese in tal senso…

LEGGI ANCHE >>> Calciomercato, niente Inter: ha già firmato con un altro club

LEGGI ANCHE >>> Nervosismo Conte-Oriali: la ‘confessione’ di Barella

LEGGI ANCHE >>> Calciomercato Inter, rinnovo bloccato | Scambio e addio