Doppia bomba dall’Inghilterra: due big del Chelsea per Conte

In casa Chelsea potrebbero salutare due big, ossia Pulisic e Werner. Entrambi sono nel mirino dell’Inter, almeno stando alla stampa inglese che li accosta ai nerazzurri in vista dell’estate. Il 22enne statunitense potrebbe diventare un alter ego di Perisic, seppur il ruolo di tornante a tutta fascia non sia esattamente quello preferito. Il profilo del tedesco sarebbe possibile solo in caso di addio di Lautaro: Werner era già stato accostato ai nerazzurri l’estate scorsa, quando alla fine scelse di giocare per il Chelsea.

