Burdisso: ”All’Inter anni memorabili, Moratti unico”

A FanPage.it, Nicolas Burdisso ha raccontato la propria esperienza in nerazzurro: “C’erano altre due squadre ma scelsi l’Inter perché per me rappresentava l’occasione della vita. Ho trascorso 5 anni meravigliosi pieni di campioni e di vittorie. Ho imparato tantissimo anche giocando in ruoli differenti. Moratti è stato un presidente unico, ricordo con affetto e ammirazione anche mister Mancini. Mancato Triplete? Non so se sia stata un’occasione sprecata, è andata così e devo dire che insieme agli anni al Boca e all’Inter, le prime stagioni con la maglia della Roma sono state memorabili. Resta comunque un anno favoloso anche se abbiamo perso lo scudetto per un soffio” ha concluso.

