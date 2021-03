Le ultime di calciomercato Inter mettono in evidenza il nome di un campione argentino accostato ai nerazzurri anche nelle scorse settimane

L’Inter ha le mani legate sul calciomercato a causa della grande incertezza societaria e degli annessi problemi che riguardano la sfera finanziaria, ma questo non significa che la dirigenza non sia al lavoro per la prossima stagione. Sull’agenda tanti nomi di calciatori importanti, specie di quelli con il contratto in scadenza e quindi ingaggiabili a parametro zero. Un profilo che piace moltissimo anche a Conte è quello di Wijnaldum, centrocampista olandese in scadenza col Liverpool. In queste settimane, poi, è stato accostato ai nerazzurri pure Angel Di Maria, che fu obiettivo concreto ai tempi di Sabatini.

Calciomercato Inter, niente Di Maria: le ultime dalla Francia

In queste settimane, poi, è stato accostato ai nerazzurri pure Angel Di Maria, che fu obiettivo concreto ai tempi di Sabatini. Trentatrè anni compiuti lo scorso 14 febbraio, il fantasista di Rosario (5 gol e ben 12 assist in questa stagione) sarebbe nel mirino anche della Juventus, tuttavia le ultime indiscrezioni provenienti dalla Francia lo danno prossimo a rinnovare il suo contratto con il Paris Saint-Germain. ‘RMC Sport’ parla di nuovo accordo per un altro anno a un passo, con l’argentino che firmerà nelle prossime settimane il prolungamento fino a giugno 2022.