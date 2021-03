Inter: Tardelli ricorda l’avvocato’ Gianni Agnelli svelando un aneddoto veramente molto particolare del suo approdo in nerazzurro. I dettagli

Marco Tardelli, ex calciatore di Juventus e Inter, ha ricordato Giovanni Agnelli a 100 anni dalla sua nascita ai microfoni di ‘Tuttosport’. L’ex calciatore ha svelato un aneddoto legato al suo passaggio ai nerazzurri dopo esattamente un decennio passato in bianconero:

LEGGI ANCHE>>> Cessione Inter, Suning ci pensa | Ipotesi finanziamento

LEGGI ANCHE>>> Inter, clamoroso | Suning citato in giudizio, i dettagli

“Vi svelo un aneddoto. Nel 1985, nel mio primo giorno con l’Inter dopo un decennio in bianconero, mi telefonò l’avvocato poco prima della presentazione con i nerazzurri e mi disse: ‘Tardelli, la ringrazio per tutto quello che ha fatto per noi e io per lei ci sarò sempre’. Davvero un signore, un personaggio fantastico”.