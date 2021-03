Festa: “Non credo che lo Scudetto sia già dell’Inter, penso che per il titolo non sia ancora fatta”

Inter, l’ex calciatore Gianluca Festa, ora allenatore in Grecia, ha voluto dare il suo parere sulla lotta scudetto. L’allenatore ha spiegato che è ancora presto per dare il titolo alla formazione di Antonio Conte visto che ci sono ancora delle pretendenti plausibili

INTER FESTA DICHIARAZIONI/ L’ex difensore Gianluca Festa, al termine della sua carriera di calciatore ha intrapreso quella di allenatore e in questo momento è il tecnico del Larissa, squadra greca che partecipa alla souper ligka Ellada l’equivalente della nostra serie A. La formazione ellenica si trova però in ultima posizione con solo 16 punti, ma visto che l’ex giocatore è stato richiamato per sostituire Giannis Tatsis a gennaio, probabilmente gli permetteranno di terminare il campionato.

Il tecnico, è stato intervistato da Radio Bianconera durante la trasmissione ‘Up&Down’ per avere un parere sulla lotta scudetto e sulle probabilità che la squadra di Antonio Conte possa vincerlo e lui ha spiegato: “Non credo che lo Scudetto sia già dell’Inter, sebbene i nerazzurri abbiano dimostrato di essere una squadra molto solida pur non giocando un calcio esaltante. Hanno vinto delle partite chiave, ma io penso che per il titolo non sia ancora fatta. Altre squadre possono rientrare, tra queste c’è sicuramente la Juventus“.