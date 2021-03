Sabatini: ”Difficile coesistere con Conte, Spalletti un genio”

Sabatini: ”Difficile coesistere con Conte, Spalletti un genio”

A Calciomercato.com, Walter Sabatini ha parlato dell’Inter: ”Penso che io e Conte saremmo una coppia improbabile, parlo per una questione caratteriale. Con Spalletti ci ho lavorato e lo conosco bene, c’è un altro rapport, per me è un genio assoluto. Conte non lo conosco nel quotidiano. L’Inter per me resta un grandissimo rammarico, avrei dovuto essere più paziente. E confesso che la crisi che ha investito Suning mi lascia particolarmente perplesso, ho toccato con mano la superpotenza cinese e posso assicurarvi che sono davvero stranito. In questa Inter c’è ancora qualcosa di mio, alludo a Bastoni: ci ho creduto da subito. Moratti è un grande intenditore di calcio, per me sarebbe stato un grande presidente” ha concluso.

