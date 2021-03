Torino-Inter, Eriksen in gruppo ma Conte non rischia: Gagliardini dal 1′

Torino-Inter, Eriksen in gruppo ma Conte non rischia: Gagliardini dal 1′

Sembrava dovesse saltare la sfida contro il Torino invece sarà a disposizione seppur partirà dalla panchina: Eriksen ha infatti svolto la seduta in gruppo dopo l’allarme di ieri. Per evitare possibili ulteriori danni, non sarà sforzato il ginocchio interessato dall’infiammazione, al fine di preservarlo e gettarlo nella mischia solo in caso di necessità. Contro il Torino sarà il turno di Gagliardini dal 1′, una soluzione idonea per evitare guai peggiori dopo il guaio occorso a Vidal, fermo almeno 20 giorni a causa dell’intervento in artroscopia al menisco del ginocchio sinistro.

LEGGI ANCHE >>> Calciomercato, niente Inter: ha già firmato con un altro club

LEGGI ANCHE >>> Nervosismo Conte-Oriali: la ‘confessione’ di Barella

LEGGI ANCHE >>> Calciomercato Inter, rinnovo bloccato | Scambio e addio