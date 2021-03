DIRETTA Serie A LIVE, Torino-Inter | Segui la cronaca in tempo reale

La ventisettesima giornata di Serie A mette di fronte Torino e Inter allo stadio Olimpico Grande Torino. La cronaca Live del match in Diretta

L’Inter fa visita al Torino in una gara valida per la 27esima giornata del campionato di Serie A, ottavo turno del girone di ritorno. Da un lato i nerazzurri di Conte puntano a conquistare l’ottava vittoria di fila per blindare il primo posto in classifica e mettere pressione sulle inseguitrici Milan e Juventus. Dall’altra i granata di Nicola cercano un risultato positivo per riprendere la corsa salvezza interrotta col ko di Crotone. All’andata finì 4-2 per l’Inter. Interlive.it vi offre la sfida dell’Olimpico Grande Torino in tempo reale.