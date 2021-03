Le ultime di calciomercato Inter si concentrano sul futuro di Sergio Aguero accostato anche recentemente al club nerazzurro. L’argentino è in scadenza col Manchester City

Potrebbe davvero essere agli sgoccioli l’avventura di Sergio Aguero al Manchester City. Avventura cominciata ben undici anni fa, per volere allora di Roberto Mancini, e che è stata molto più che vincente come dimostrano i tredici titoli vinti, tra cui ben quattro Premier League con la quinta praticamente già in pugno visti i quattordici punti di vantaggio sui cugini dello United. Il bomber argentino è in scadenza di contratto a giugno e ad oggi le possibilità di un rinnovo sono residue. Accostato anche recentissimamente all’Inter, secondo diverse fonti il futuro del 32enne nativo di Buenos Aires sarà in Spagna.

Calciomercato Inter, Aguero diretto al Barcellona

Probabilmente la prossima squadra di Aguero sarà il Barcellona. Anzi ‘todofichajes.com’ ne è certo, sostenendo che il classe ’88 abbia già raggiunto un accordo preliminare con il club blaugrana. Accordo di natura biennale, quindi fino al giugno 2023. ‘El Kun’ rappresenterebbe una delle ‘carte’ del neo presidente Laporta per convincere Leo Messi a restare al Barça, rinnovando dunque il contratto in scadenza a fine stagione.