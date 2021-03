Inter: Christian Eriksen ha rilasciato un’intervista dove ha parlato della punizione al Milan ma anche del suo periodo più buio in nerazzurro

Christian Eriksen, ai microfoni di 'Sport TV2′ ha parlato della sua esperienza all'Inter ricordando il periodo più difficile ma anche la punizione messa a segno in Coppa Italia contro il Milan. Poi la svolta che lo ha portato ad essere titolare:

Inter, Eriksen: “Infastidito per le poche opportunità, ma non volevo andarmene”

“La mia esperienza all’Inter? Piena di alti e bassi, ma credo di aver cambiato le cose. Mi sono messo alla prova, ma posso fare ancora meglio. Periodo buio? È stato difficile. Sono venuto a giocare a calcio, non avendone l’opportunità ero infastidito, ma non volevo rinunciare. Volevo lottare per rimanere. Ero sicuro che se fosse arrivata la mia occasione, probabilmente l’avrei presa al volo e così penso sia stato. Gol contro il Milan? Non so se è stata fortuna, ma è iniziato tutto da quella punizione. Sono contento che sia andata così per me e per la squadra”.