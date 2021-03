Inter: contro il Torino non la migliore partita della stagione per Romelu Lukaku. Cosa manca al centravanti nerazzurro per diventare un top

L’Inter batte il Torino (1-2) e, complice la sconfitta del Milan a ‘San Siro’ contro il Napoli, allunga in testa alla classifica sui rossoneri secondi. Momento ottimo quindi per la squadra di Antonio Conte che, però, non ha di certo giocato la miglior partita della stagione: tra i giocatori poco lucidi ieri, spicca Romelu Lukaku.

Inter, quando il gioco si fa duro… Lukaku deve migliorare: ecco perché

Gol messo a segno su rigore ma poco altro. Non una prestazione da incorniciare per Romelu Lukaku che contro il Torino è stato messo seriamente in difficoltà dal più che ottimo Bremer. Non è nemmeno la prima volta che succede per il centravanti belga. Anche contro l’Atalanta, nel confronto con Djimsiti, l’attaccante dell’Inter aveva subito alcuni recuperi importanti. Certo, i nerazzurri ieri hanno faticato fin troppo di fronte ai ‘Granata’.

Ma è anche vero che non è la prima volta che l’ex Manchester United fatica contro avversari fisici. Sotto questo punto di vista, quindi, è anche normale aspettarsi una crescita dal Nazionale belga. Crescita che probabilmente si aspetta anche Conte che lo ha voluto fortemente con sé nella sua avventura da tecnico della ‘Beneamata’. Una maturazione definitiva, peraltro, farebbe bene anche a ‘Big Rom’ se vuole essere considerato davvero uno degli attaccanti migliori al mondo: qualità e ambizioni, di certo non gli mancano.