Matthäus: ”Potevo giocare per Juventus e Real Madrid”

Intervistato da ‘Kicker’, Lothar Matthäus ha raccontato alcuni retroscena legati alla sua carriera calcistica: “A 20 anni potevo giocare per la Juventus, non si concretizzò perché non mi sentivo maturo per la Serie A. Avrei guadagnato tantissimi soldi, così come al Real Madrid: nel ’91 avevo vinto tutto con l’Inter e volevo giocare per gli spagnoli, saltò tutto per colpa di Zamorano: i due club litigarono e non se ne fece nulla. Il Real per me era disposto a pagare 18 milioni di marchi tedeschi, sarebbe stato uno dei trasferimenti più costosi di quell’epoca”.

