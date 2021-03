Inter: Lautaro Martinez e il gol non casuale al Torino. Il ‘Toro’ è tornato a giocare molto bene dopo un periodo difficile anche in zona gol

L’Inter sbanca lo stadio ‘Olimpico Grande Torino’ grazie ai gol di Romelu Lukaku e, soprattutto, Lautaro Martinez. Il calciatore nerazzurro è stato autore di una rete decisiva quanto bella che ha regalato alla squadra di Antonio Conte tre punti a dir poco fondamentali per quanto riguarda la classifica del campionato: la miglior risposta, non casuale, dell’attaccante argentino ad un periodo non proprio esaltante. Per tutte le altre news CLICCA QUI.

Inter, dai gol al sacrificio | Lautaro è finalmente il ‘Toro’

Lautaro è tornato ad essere il ‘Toro’. Non solo per i gol ma anche per il sacrificio che ci mette in ogni partita sia in attacco che in difesa. Il classe 1997 ha realizzato 14 gol – già raggiunto lo score della scorsa stagione – e 8 assist in 35 presenze fino a qui in un’annata piena di alti e bassi per lui. Il giocatore, infatti, ha avuto un periodo in cui è mancato sia in fase realizzativa sia in qualche prestazione fin troppo anonima. Da qualche match a questa parte, però, l’apporto dell’attaccante argentino è stato fondamentale per i nerazzurri.

Dai gol alla Lazio e al Milan al sacrificio contro l’Atalanta fino al rigore procurato e al bellissimo stacco di testa vincente contro il Torino. Il talento sudamericano, quando contava, è stato presente. Prezzo del cartellino troppo alto? Probabile. Deve ancora crescere? Sicuro. Ma non scordiamolo: ha 23 anni e il potenziale, senza ombra di dubbio, è gigantesco.