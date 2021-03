By

Inter: dopo l’operazione Arturo Vidal potrebbe bruciare le tappe e tornare presto a disposizione di Antonio Conte. Tutti i dettagli

Dopo l’operazione al ginocchio, Arturo Vidal punta il rientro in squadra al più presto. i tempi di recupero, circa un mese per il centrocampista cileno, fanno pensare che potrebbe essere inserito nella lista dei convocati di Antonio Conte per il match di campionato contro il Cagliari.

LEGGI ANCHE>>> Inter, punti recuperati e reti segnate | La macchina perfetta di Conte

L’ex Barcellona, secondo ‘Tuttosport’, vorrebbe provare a rientrare una settimana prima per la partita contro il Bologna. Ad ogni modo, il recupero non verrà forzato. Di certo, però, Vidal non ha la minima intenzione di perdere tempo perché vuole essere protagonista nella volata finale della stagione.