Le ultime di calciomercato Inter mettono in risalto il ritorno di Eder che è stato in orbita nerazzurra nella scorsa sessione di gennaio

Dopo l’avventura in Cina, al Jiangsu terminata nel peggiore dei modi ovvero con la sparizione del club e il mancato pagamento di diverse mensilità, Eder si appresta a ripartire dal suo Brasile. Per tutte le altre news di calciomercato e non sui nerazzurri CLICCA QUI.

LEGGI ANCHE >>> ESCLUSIVO | Post Handanovic: il ‘difetto’ di Cragno e l’apertura del Cagliari

LEGGI ANCHE >>> Hakimi, addio Inter ma resta in Serie A | Annuncio dell’agente

Calciomercato Inter, Eder in Brasile per le visite mediche

Vicino, ma non troppo al ritorno all’Inter nella scorsa finestra di gennaio, secondo le ultime indiscrezioni di ‘ESPN’ il 34enne attualmente svincolato ha raggiunto un accordo di natura biennale col San Paolo guidato dall’ex bomber nerazzurro Hernan Crespo e in cui è appena tornato un altro ex Inter nonché suo compagno al Jiangsu, vale a dire Joao Miranda. Eder sarebbe già in Brasile per svolgere le rituali visite mediche.