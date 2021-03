Derby per Emerson Palmieri: c’è anche il Napoli

Derby per Emerson Palmieri: c’è anche il Napoli

Come riferiscono in Spagna, alcune indiscrezioni parlano di un possibile derby italiano per il terzino sinistro italo-brasiliano Emerson, in scadenza nel 2022. La sessione estiva potrebbe essere perfetta per il Chelsea per venderlo, ultima chance di incassare una buona somma: dai 28 milioni si è scesi a 17, cifra che potrebbe anche abbassarsi col passare del tempo. Su di lui ci sarebbe anche il Napoli, pronto ad investire sull’ex Roma.

