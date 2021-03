Inter: il giovane portiere dello Shakhtar Donetsk ha parlato dei rumors che lo vedrebbero lontano dal club ucraino. Tutti i dettagli

Anatoliy Trubin, ai microfoni di ‘Tuttomercatoweb’, ha rilasciato alcune dichiarazioni sui rumors che lo vedrebbero lontano dallo Shakhtar Donetsk con Inter e Milan pronte ad acquistarlo. Le parole del giovane portiere:

“Credo che siano solamente rumors. Per quanto mi riguarda, sono concentrato esclusivamente sulle mie prestazioni con lo Shakhtar. Mi alleno e lavoro duro ogni giorno per migliorare e crescere. Non ho tempo per pensare alle voci di mercato”.