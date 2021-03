Assalto ad Aguero: è rottura con il City, Marotta e Conte tentati

Assalto ad Aguero: è rottura con il City, Marotta e Conte tentati

E’ sempre più evidente il malcontento di Aguero nel Manchester City. Nonostante il passaggio del turno, la nota stonata della squadra è proprio l’argentino, non contento del poco utilizzo da parte di Guardiola. A fine partita avrebbe ammesso ad un collaboratore che la squadra non gli passerebbe la palla, una frustrazione continua per un giocatore che si sente importante ma non riesce più ad imporsi. Per questo a fine stagione sarà addio: Inter e Juventus sono convinte di poter dire la loro per convincerlo a sposare i rispettivi progetti. Aguero è a parametro zero ma guadagna circa 12 milioni di euro netti l’anno.

